Immigrazione clandestina, giudizio immediato per il traffico di permessi

Processo con giudizio immediato per le cinque persone colpite da misure cautelare nell'ambito dell'operazione Ascaris condotta dalla Digos di Latina che il 20 giugno scorso ha portato a quattro arrestati e all'emissione di un provvedimento di obbligo di firma. L'indagine, coordinata dai sostituti procuratori Carlo Lasperanza e Daria Monsurrò ha portato alla luce un diffuso sistema che favoriva l'immigrazione clandestina con richieste di denaro, falsi documenti, corruzione a danno per lo più di lavoratori stranieri, in gran parte di nazionalità indiana, costretti a sborsare anche 500 euro per riuscire ad ottenere la documentazione utile a ottenere il permesso di soggiorno e a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

APPROFONDIMENTI LATINA Latina, l'affare immigrazione: la mappa della corruzione e il...

Circa 80 i casi accertati. Munish Kumar, Muhammad Afza, Devender Singh Nanda (ex sindacalista della Cgil), Gurpreet Singh detto Goppi e Danilo Nigro, impiegato della Prefettura di Latina e in passato in servizio presso lo Sportello unico per l'immigrazione che forniva indicazioni su come aggirare problematiche tecniche insorte nella gestione delle stesse o ne accelerasse il perfezionamento, dovranno comparire davanti al secondo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Francesco Valentini il 9 marzo 2021. Il giudice per le indagini preliminari Mario la Rosa ha infatti accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dai pm il che significa che si andrà direttamente a processo allo stato delle prove raccolte dagli investigatori saltando il passaggio dell'udienza preliminare. Finora nessun avvocato del collegio di difesa, composto da Francesco Vasaturo, Alessia Vita, Luca Giudetti, Amleto Coronella, ha presentato richiesta per eventuali riti alternati quali l'abbreviato o il patteggiamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA