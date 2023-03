Cinque arresti sono stati eseguiti a Latina tra la nottata e la mattinata di oggi, nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri. Si tratta di quattro donne e un uomo.

L'indagine ha portato a smantellare un gruppo attivo nelle piazze di spaccio di alcuni quartieri del capoluogo. Gli arresti sono stati eseguiti in particolare in via Londra e in via Sabaudia.