Latina, nuovo Tricolore sul municipio: la bandiera sostituita dai vigili del fuoco

di Andrea Apruzzese

Sul Comune di Latina sventola da oggi una bandiera italiana nuova. A operare l’ammainabandiera di quella vecchia, un esemplare ormai usurato dal vento e dagli elementi atmosferici, e issare la nuova, sono stati i Vigili del Fuoco. Un’operazione consueta, ma non semplice: la parte terminale del torrino del municipio non è infatti accessibile, e gli operatori del Comando di Latina dei Vigili del Fuoco hanno dovuto applicare speciali cautele, allacciandosi con le specifiche attrezzature di sicurezza, per eseguire l’intervento, durato in tutto meno di un’ora. Alle 12, il nuovo Tricolore era issato.

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:28



