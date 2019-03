Latina, nuovo sgombero per il clan Di Silvio: operazione in via Moncenisio

Nuova operazione interforze, coordinata dalla Questura, per lo sgombero di un'altra casa appartenente al clan Di Silvio. Si tratta di una piccola palazzina rossa che si trova lungo via Moncenisio, che era già stata oggetto di confisca ma era ancora occupata. Sul posto anche gli agenti del reparto mobile della polizia in assetto antisommossa per intervenire in caso di disordini. Le operazioni si sono però svolte regolarmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA