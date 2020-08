Ecco come sarà il nuovo ospedale di Latina: la visita virtuale

Piertantonio Palluzzi

Ecco come sarà il nuovo ospedale di. Visitiamolo nel video postato dal presidente dell'Ance Latina,, sulla sua pagina facebook.«L'area individuata - spiega Palluzzi - è nei pressi di Borgo Piave a Latina, è già di proprietà della Regione Lazio, quindi non necessita di espropri o altre lungaggini burocratiche. Il piano regolatore prevede per quel sito: area a servizi ospedalieri. Sarà punto di snodo delle maggiori strade interprovinciali: Autostrada Roma-Latina/Cisterna-Valmontone, circonvallazione nord Latina-Monti Lepini, B.go Piave Mare».«Sono due i protagonisti del progetto: la luce e il verde - racconta Palluzzi - il concetto che abbiamo chiesto di sviluppare ai progettisti è quello di un "bosco orizzontale". Quasi 700 posti letto, un parcheggio interrato trasformabile in pochi giorni in un pronto soccorso e 200 posti letto per la gestione delle emergenze. Consumo energetico ridotto ad un terzo rispetto ad ospedali di edilizia ed impiantistica classica. Spazi riservati all'università e alla ricerca, al centro del secondo polo chimico farmaceutico italiano. Spazi ampli di condivisione, incontro e confronto. L’Ospedale moderno non è solo ricovero per i malati ma fulcro di una comunità»Questa è l'area individuata: