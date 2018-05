Latina, nuovo incidente all'incrocio di via Bixio: donna in ospedale

di Andrea Apruzzese

Nuovo, anzi ennesimo incidente ieri sera a Latina in via Bixio a ridosso della circonvallazione. All'incrocio con via Ferrucci - che si sta rivelando uno dei più pericolosi del capoluogo - si sono scontrate due autovetture, una Lancia Y e una Fiat 500 vecchio modello. L'impatto è stato violento e la donna che era alla guida della seconda utilitaria è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



