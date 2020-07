Nuova caserma dei Vigili del Fuoco: sopralluogo del direttore regionale

Il nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco, l'ingegner Giovanni Nanni, è venuto a Latina per visitare la sede del comando provinciale. Ad accoglierlo, il personale in servizio e il nuovo comandante, l'ingegner Stano Smaniotto.

Dopo la visita in Piazzale Carturan si è spostato presso l'edificio ex Sani, dove è prevista la realizzazione della nuova caserma e per la quale la procedura è in via di perfezionamento. Un sopralluogo atteso, visto lo stato di avanzamento della trattativa tra Ministero dell'Interno e Provincia di Latina, che si sono accordati per tre milioni e mezzo di euro ed ai quali resterebbe ormai soltanto la firma dal notaio per il passaggio di proprietà.

Ultima tappa della visita pontina è stata Ponza, raggiunta in elicottero, e dove ha incontrato il sindaco Franco Ferrajuolo. Lo scopo era verificare il presidio antincendio boschivo sull'isola, che copre anche Ventotene, attivato lo scorso primo luglio insieme a quelli di terra.

"Il neo direttore - si legge in una nota dei Vigili del Fuoco di Latina - ha espresso la propria soddisfazione per il nuovo incarico sul territorio ed ha manifestato la propria determinazione ad affrontare tutte le attività lavorative che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi, consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo affidatogli".

