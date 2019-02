Latina, nuova banca dati servizi demografici: uffici anagrafe chiusi per 24 ore

Il Comune di Latina comunica che per consentire la migrazione della banca dati per la realizzazione del nuovo sistema informativo dei servizi demografici, tutti gli uffici (Corso della Repubblica, Borgo Sabotino, Latina Scalo e Via Ezio) resteranno chiusi al pubblico il pomeriggio di domani martedì 19 febbraio 2019 e la mattina di mercoledì 20 febbraio 2019. «Esclusivamente per coloro che avessero prenotato un appuntamento per il rilascio della Carta di identità elettronica il pomeriggio del 19 e la mattina del 20 si prevede un’apertura straordinaria degli uffici di Corso della Repubblica il giorno sabato 16 febbraio» spiegano dal Comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA