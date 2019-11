Norma isolata, iniziano domani i lavori sulla strada bloccata dalla frana

Iniziano domani gli attesissimi lavori per la messa in sicurezza della Norbana. Da fine ottobre il paese di Norma è isolato e i cittadini soffrono enormi disagi. L'apertura del cantiere è stata annunciata oggi dall’assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mauro Alessandri, durante l’audizione della Commissione XII, cui erano presenti rappresentanti del Comune di Norma, sindaco in testa, della direzione preposta e il presidente della Provincia di Latina. La Commissione Tutela del Territorio è stata convocata su interessamento del consigliere regionale Enrico Forte, che ha dato una notizia attesa da tutti i cittadini di Norma e in particolare da studenti e lavoratori pendolari. © RIPRODUZIONE RISERVATA