Latina, niente numero legale per la prima convocazione di un Consiglio comunale in videoconferenza, si va a domani

Solo tre presenti alla videoconferenza e la prima convocazione del Consiglio comunale di Latina in videoconferenza non ha il numero legale. Si va a domani, nella seconda convocazione già prevista. Non è la prima volta che la prima convocazione va a vuoto, ma è la prima per una seduta in remoto. Per il primo esperimento reale, quindi, dell'era Consiglio comunale in fase di emergenza da Covid-19, occorrerà attendere ancora 24 ore. Un'esperienza nuova, con i consiglieri e il personale d'aula collegati da casa, come impongono le norme attuali. In video, è apparsa per prima il vice segretario Daniela Ventriglia, seguita dal presidente dell'assise, Massimiliano Colazingari. Due gli altri consiglieri presenti, entrambi di opposizione, Salvatore Antoci e il senatore Nicola Calandrini. Tra microfoni dei consiglieri da aprire e chiudere al volo, e webcam orientate male (di un consigliere si vedeva appena il ciuffo dei capelli sopra la testa), domani ci saranno non poche difficoltà tecniche da superare. Questo, in una seduta che si annuncia non breve, essendo la sessione di Bilancio di previsione 2020: è infatti da votare il documento finanziario, con tutti i suoi allegati.

Ultimo aggiornamento: 12:56

