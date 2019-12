Latina come Bologna: via dei pub, le parole di Calcutta nelle luminarie natalizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latina come Bologna. A illuminare la via dei pub del capoluogo per le festività natalizie saranno le parole del cantautore di Latina ormai diventato uno dei più conosciuti in Italia: Calcutta. Le parole, ma anche le note di Se piovesse il tuo nome scritta con Elisa, illumineranno l'intera Via Neghelli, come accaduto nel 2018 a Bologna con le strofe de L'Anno che Verrà, con cui la città ha reso omaggio al suo concittadino Lucio Dalla. Nel prato di piazza Roma invece si potrà ammirare una stella polare in 3d «che illumini il cammino dei ragazzi», ha detto il consigliere comunale e presidente della commissione cultura del Comune di Latina Fabio D'Achille. Saranno sei i filari che comporranno i versi della canzone di Calcutta, e a chi si chiede perché non Tiziano Ferro, la spiegazione è semplice: «Probabilmente per i fornitori è stato più semplice trovare questo tipo di luminarie spiega Fabio D'Achille all'inizio avevamo pensato di illuminare con le parole di Bella Latina di Tiziano Ferro su Corso della Repubblica, ma c'era un problema di larghezza della strada che lo ha impedito, via Neghelli è perfetta per entrare nell'atmosfera». Le luminarie costeranno in totale 40.000 euro e il montaggio è cominciato ieri, proseguirà nei prossimi giorni, fino all'8 dicembre, giorno in cui verrà acceso anche l'Albero di Natale in piazza del Popolo, donato come ogni anno da un imprenditore locale. Nella stessa piazza, oltre al Municipio, saranno illuminati utti gli edifici di Fondazione: l'ex Albergo Italia, il porticato dell'Intendenza di Finanza e il Circolo Cittadino. Non saranno gli unici edifici di Fondazione illuminati: in piazza San Marco, dove sarà istallata la luminaria di una renna in 3d , si illuminerà non solo la facciata della Cattedrale, ma anche gli edifici dell'ex Opera Balilla e della Casa del Combattente. Sfere e stelle si accenderanno in Piazza della Libertà e sul corso, da Piazza San Marco a Piazza del Popolo. A Latina Scalo le luminarie saranno installate nel piazzale della Stazione, sull'edificio all'ex Enal e sul palazzo della biblioteca. Per conoscere invece le iniziative e gli appuntamenti che animeranno il Natale di Latina bisognerà invece attendere ancora qualche giorno.