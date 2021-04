Latina, nasce il Tavolo permanente della cultura e dell'arte in seno a Fare Latina Evolabor

Mettere a norma i teatri comunali e procedere alla loro riapertura; destinare alle attività culturali e creative spazi comunali abbandonati; istituire un ufficio o sportello pubblico per tutti gli operatori di cultura che faccia da tramite tra pubblico e privato creare un fondo per la cultura. Sono alcune delle istanze di diciassette associazioni culturali e ricreative, riunite nel Tavolo permanente della cultura e dell’arte, in seno a Fare Latina Evolabor, formazione che si candiderà alle prossime elezioni amministrative di Latina. Presentate stamattina in conferenza stampa, le istanze formeranno da un lato parte del programma della formazione, dall’altro saranno comunque «inoltrate all’attuale amministrazione per avere risposte immediate», come ha spiegato Shada Vitali, animatrice culturale e ideatrice del Tavolo, che riunisce, oltre alle associazioni, anche laboratori, e compagnie di teatro, danza, musica. «Fare Latina si inserisce nel percorso di ripartenza, perché il lassismo cui abbiamo assistito negli ultimi anni deve trasformarsi in energia positiva attraverso la collaborazione tra le associazioni che hanno a cuore le sorti della città e che credono nel suo futuro – ha dichiarato Annalisa Muzio, del direttivo di Fare Latina - è da troppo tempo che vediamo i teatri sbarrati o progetti cancellati o ostacolati come la Casa della Musica». Le associazioni che hanno sottoscritto e formano il Tavolo permanente della cultura e delle arti sono: Misha ballet, Musicalmente Latina, Compagnia teatrale I Sognattori, Studio danza, Danza cubana Elaine Cantillo, Modulo Centro Studio Danza, MB Dance School, Movimento e danza, Associazione culturale “Gli Aviattori”, Moondancers, Riflessi di danza, Cronopio Associazione ricreativa culturale, Associazione Minerva, Fare Latina, Il palcoscenico, Ctl Lab, La joie de la Danse.

