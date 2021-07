E' morto Vincenzo Mennella, ex titolare del Tabacchi Mimí a Latina

Mercoledì 7 Luglio 2021, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 11:49

Tutti i latinensi hanno una chiara immagine di lui, sempre sorridente dietro il bancone del Tabacchi del Mimí. Stanotte si è spento Vincenzo Mennella, ex proprietario dell'attività in centro a Latina, a due passi da Piazza della Libertà. Aveva ceduto il tabacchi qualche anno fa, dopo la decisione di trasferirsi in Svizzera per cambiare vita e inziare qualcosa di nuovo insieme alla sua famiglia, la moglie Mena e i loro quattro figli. La notizia si è diffusa velocemente questa mattina in città dove Vincenzo era conosciuto da tutti, molto apprezzato e ben voluto per la sua instancabile voglia di fare dopo lo struggente post della moglie su Fb.

Mennella si era impegnato in prima persona ai tempi della decisione della chiusura della ztl in centro e aveva sempre partecipato alle iniziative per l'organizzazione di eventi. Anche se da qualche tempo non viveva più a Latina, che era la sua città di adozione essendo lui campano, ha lasciato un bellissimo ricordo in tutte le persone che l'hanno conosciuto. Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook e su quella della moglie che lo saluta così: "Ciao amore mio".