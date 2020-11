Latina, morto il padre del presidente del Cosiglio comunale Colazingari. «Non ho potuto neppure salutarlo»

Lutto nella maggioranza del sindaco di Latina Damiano Coletta. E’ morto questa mattina il padre del consigliere Lbc, Massimiliano Colanzingari, presidente del Consiglio comunale. La triste notizia, diffusa attraverso i social, arriva a pochi giorni di distanza dal decesso del padre del consigliere Fabio D’Achille.

«Mi chiedo veramente cosa abbiamo fatto di male come umanità per meritarci tutto questo – posta su Facebook il presidente Colazingari - morire, seppur non di Covid, senza nemmeno il conforto, ultimo dei propri cari; mio padre ci ha lasciato stamane, riposi in pace, senza che noi figli potessimo essere presenti e senza averlo potuto minimamente vedere e salutare da più di un mese a questa parte. Penso che in tutto questo ci sia ben poco di umano, mi viene in mente Erodoto, che scriveva... ‘in tempo di pace i figli seppelliscono i padri, in tempo di guerra i padri seppelliscono i figli, ma, forse un Dio ha voluto così....’ E sia...».

