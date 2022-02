Latina, è morto all'età di 82 anni Erasmo Tiero. Con lui se ne va il "Molazza" della politica

E’ morto questa mattina allo Spallanzani di Roma, all’età di 82 anni, Erasmo Tiero, noto negli ambienti politici e sindacali del capoluogo pontino. Originario di Castelforte, a Latina era per tutti “Molazza”, per la sua instancabile iperattività. Espressione della Dc del secolo scorso, aveva interpretato il ruolo della politica e l’attività nel sindacato Cisl come “costruttori” di rapporti saldi tra la gente. I suoi figli, Raimondo ed Enrico, rispettivamente presidente del Consiglio comunale di Latina e vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia, hanno ereditato il suo modo di fare politica, adeguandolo ai giorni d’oggi. “Con lui se ne va un pezzo di storia di questa città”, ha commentato Gianluca Di Cocco, consigliere comunale e responsabile locale di Fratelli d’Italia.

Erasmo Tiero, già affetto da diverse e gravi patologie, recentemente era stato ricoverato allo Spallanzani per aver contratto il Covid.