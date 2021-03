Morta suor Gianna, diresse la scuola infermieri dell'ospedale "Goretti"

L'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina e chi ha frequentato la Scuola infermieri dagli anni '70 agli anni '90 piangono Suor Gianna. E' deceduta, infatti, la suora che era arrivata a Latina nell'anno scolastico 1971-72 per dirigere la scuola infermieri professionali. Un ruolo che ha ricoperto - le suore avevano ancora un piano all'interno dell'ospedale - fino al 1990, quando la formazione è passata all'università.

La ricordano con affetto tutti coloro che hanno frequentato la scuola, sottolineando la sua disponibilità verso i pazienti e gli allievi, la sua cultura, l'apertura verso le innovazioni sia di natura tecnica che assistenziale. «Nell’esercizio delle sue funzioni ha saputo donare a ciascuno di noi - dicono gli ex allievi - un forte esempio di onestà,umanità e professionalità. Non ci rimane che dirle grazie per ciò che ci ha dato»

