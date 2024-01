Latina Calcio, mister Fontana debutta con 3 punti

SERIE C

LA PARTITA

LA RIPRESA

Inizia con i 3 punti l'era di Gaetano Fontana sulla panchina del Latina, che porta i nerazzurri alla vittoria davanti al suo nuovo pubblico dopo quasi tre mesi di digiuno grazie all'1 a 0 targato Fella.Quello contro il Monterosi, infatti, è il primo successo dopo 9 partite senza gioie, costate l'esonero al suo predecessore Di Donato. Per Fontana un esordio a ostacoli con tante assenze dell'ultimo minuto: ai giocatori indisponibili per gli infortuni, si sono aggiunti quelli dei nerazzurri colpiti da problemi di stomaco che hanno addirittura mandato un paio di calciatori al pronto soccorso nelle ore precedenti al match.Il nuovo allenatore conferma la difesa a tre tanto cara all'ex mister Di Donato, anche visti i pochi allenamenti a disposizione, optando però per un 3-4-3 con mediana a quattro e Del Sole, Fella e Riccardi in attacco.La prima punizione degli ospiti, in campo invece con un 4-3-3, è ben gestita dai padroni di casa e si rivela innocua, con il Latina che risponde con un paio di giocate personali. Le squadre si studiano e l'ultimo arrivato dal mercato Fasolino, tra i pali al posto di Cardinali, intercetta il primo corner del Monterosi.I primi 10 minuti trascorrono così senza particolari emozioni, nonostante un paio di incertezze difensive dei nerazzurri. Bisogna aspettare il 15' per la prima, vera parata dell'estremo difensore viterbese, su tiro di Paganini al termine di un'azione ben costruita.Scatta il 20' e la partita si fa più vivace: il Latina appare un po' imballato e fatica ad avvicinarsi alla porta del Monterosi, nonostante qualche buono spunto ancora di Paganini e di Del Sole sugli esterni, che riescono a mettere un paio di palloni niente male in area, non sfruttati al meglio dagli attaccanti. Sono loro due i più ispirati fra i calciatori pontini. Mancano 15 minuti alla fine del primo tempo quando Riccardi prova ad impensierire Rigon da fuori, poco prima che mister Fontana sia costretto ad utilizzare il suo primo cambio: fuori Marino, dentro l'ex Lazio Crecco, adattato come centrale di sinistra.Gli ospiti, però, non rimangono a guardare, tornando pericolosi con il centravanti Vona, il migliore dei suoi. Il primo giallo arriva al 38° per Di Livio, l'ultimo episodio prima di andare tutti negli spogliatoi dopo un solo minuto di recupero.

Si torna in campo e il Latina ha subito la prima occasione da rete con Fella che, indeciso tra il tiro e il cross, non sfrutta al meglio la chance. Arriva il secondo giallo del match, estratto dall'arbitro Vergaro per Piroli. La partita si stappa, Del Sole penetra in area e si fa ipnotizzare.

Il gol è nell'aria: il Latina si ripresenta al limite, Riccardi colpisce bene di testa, il portiere respinge il pallone e Fella deve solo spingere in rete. Lo fa con grande stile, in semi-rovesciata: è 1 a 0 per i nerazzurri al 51°, il primo vantaggio dell'era Fontana. I nerazzurri cercano di gestire il match e tornano subiti pericolosi ancora con Del Sole, che impensierisce l'estremo difensore avversario con un bel tiro a giro, respinto con i pugni da Rigon.

Il Monterosi corre ai ripari e inserisce Tartaglia e Gavioli, ma sono ancora i padroni di casa a sfiorare il gol con Rocchi.

LE PAGELLE

Sarà l'ultima emozione del match. Inizia infatti la girandola dei cambi: fuori un ottimo Del Sole, Riccardi e Fella, dentro il 2005 Scravalieri, all'esordio in maglia nerazzurra, Gallo e Fabrizi. Nonostante la panchina corta, il Latina non si fa prendere dall'ansia e anzi, gestisce al meglio il vantaggio nei 4 minuti di recupero. 3 punti d'oro per il Latina, che permettono ai pontini di tornare a guardare al resto della stagione e soprattutto alla classifica con ritrovata fiducia. Aspettando le altre sfide della 22' giornata i pontini salgono a 30 punti e si ritrovano in zona play off.

Fasolino 6

Arriva a Latina e gioca: si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Rocchi 6

Buona partita, non sfigura davanti al pubblico di casa nonostante la tensione dei primi minuti.

Marino 6

Mezz'ora senza grande sofferenza, nonostante un paio di svarioni di reparto.

Crecco: 5,5.

Dal 34'. Non è il suo ruolo e si vede: qualche errore di troppo.

De Santis 6

Bravo quando gli avversari si presentanoin area. Quasi sempre in controllo.

Paganini 6,5

Solido in fase difensiva e pericoloso in quella offensiva. Ottima partita.

Di Livio 6

Si fa un po' condizionare dall'ammonizione ma non toglie mai la gamba.

Perseu 6

Partita senza infamia e senza lode. Tanto lavoro sporco e qualche sbavatura al limite dell'area.

Ercolano 6

Non spinge come Paganini, ma è autore di una prestazione comunque convincente.

Del Sole 6,5

Le migliori occasioni della gara arrivano dai suoi piedi. Inarrestabile sulla fascia: anche con il nuovo mister quel posto è suo (dall'85' Scravalieri: sv).

Fella 7

Segna il gol decisivo dopo un primo tempo da rivedere. Ha il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto (dal 90° Fabrizi: sv).

Riccardi 6

È suo il colpo di testa che permette a Fella di ribadire in rete, coronamento di 90 minuti giocati con qualità e grande "garra"(dal 90° Gallo: SV).

Fontana 7

Nonostante i pochi allenamenti a disposizione e soprattutto le tante assenze dell'ultimo minuto, schiera un undici titolare che lotta su ogni pallone e merita la vittoria.