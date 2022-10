Latina-Monterosi, iniziata la ripresa: nerazzurri sotto di un gol

E' finito il primo tempo della sfida Latina-Monterosi, valida per l'undicesima giornata del girone C della serie C. I pontini sono sotto di un gol. Il Monterosi è andato in vantaggio dopo 7 minuti con una rete di Di Paolantonio. Alla luce del risultato i viterbesi salgono per il momento a sedici punti in classifica, a una lunghezza dai pontini.

Abbastanza clamorosa la rete del vantaggio degli ospiti. Alessandro Di Paolantonio ha segnato direttamente da calcio d'angolo sorprendendo Cardinali. Il Latina non è mai riuscito a rendersi pericoloso per tutti il resto della prima frazione di gioco.



Le squadre sono tornate in campo per il secondo tempo. Al 12 della ripresa il risultato non cambia: il Monterosi è sempre in vantaggio sul Latina per uno a zero.

Alla mezz'ora della ripresa nessuna novità dal Francioni. Restano 15 minuti più recupero ai pontini per evitare il quarto ko stagionale e il secondo consecutivo (dopo la sconfitta di Messina di otto giorni fa).