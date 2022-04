Omicidio dopo la spedizione punitiva: in corso 9 arresti della polizia

La squadra mobile di Latina sta eseguendo in questi minuti nove misure cautelari nell'ambito di una inchiesta sull'omicidio di un cittadino indiano avvenuto a Borgo Montello l'estate scorsa. Gli arresti sono in corso, gli agenti della polizia di Stato stanno notificando i provvedimenti in questi minuti.

I fatti la sera del 30 ottobre scorso. La notte tra sabato e domenica a Latina, precisamente in via Monfalcone a Borgo Montello, a poche decine di metri dalla discarica. Nel giardino di una abitazione, un ex podere di due piani fuori terra, era in corso una festa: circa cinquanta persone della comunità indiana di braccianti agricoli che lavorano nei campi della zona stavano festeggiando la nascita del figlio di uno di loro, venuto alla luce in India circa un mese prima. Ad un certo punto è arrivato un gruppo - non invitato - ed è scoppiata una violenta rissa.

A terra, ucciso dalle sprangate, rimase proprio il padre che stava festeggiando la nascita del figlio, Singh Jaseer un 29enne bracciante agricolo indiano. Altri dieci indiani furono feriti in maniera più o meno grave, ma nessuno in pericolo di vita: vennero soccorsie poi ricoverati in parte al “Goretti”, in parte in altri ospedali dei Comuni vicini, tra Anzio e Roma.



Oggi dopo sei mesi di indagini gli investigatori della Squadra Mobile della polizia, guidati dal dirigente Giuseppe Pontecorvo, hanno arrestato nove persone con l'accusa di omicidio volontario.