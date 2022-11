Incidente in monopattino, grave ragazza di 15 anni a Latina: trasportata in eliambulanza a Roma

Una ragazza di 15 anni è ricoverata in gravi condizioni a Roma dopo un incidente con il monopattino. È successo intorno alle 14 in Via dei Volsci a Latina.

Secondo le prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto in forma autonoma: la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo ed sarebbe caduta a terra riportando gravi ferite.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'eliambulanza del 118 che ha trasportato immediatamente la ragazza nella Capitale. Dei rilievi e della ricostruzione della dinamica esatta dell'incidente si sta occupando la polizia locale del capoluogo pontino.