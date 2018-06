Latina, molestie sessuali per concedere il fido, direttore di banca alla sbarra

Pesanti avances, richieste di favori sessuali, palpeggiamenti per ottenere un fido bancario. Queste le accuse dalle quali deve difendersi Alessandro Petrianni, direttore di un istituto di credito del capoluogo pontino nel processo in corso davanti al Tribunale di Latina presieduto da Francesco Valentini. I fatti risalgono al 2011 e l'uomo, secondo la denuncia presentata da una 37enne imprenditrice che ha ribadito il suo racconto in aula nel corso della scorsa udienza, avrebbe compiuto una serie di abusi sessuali e ricattato la vittima, che si è costituita parte civile con l'avvocato Maria Antonietta Cestra. Ieri l'udienza, dopo aver ascoltato sia il padare della vittima sia l'imputato, l'udienza è stata aggiornata al 2 ottobre.



