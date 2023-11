Camion travolge e uccide un ciclista sull'Appia all'una di notte

Domenica 12 Novembre 2023, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 12:22







Tragedia questa notte a Minturno. Intorno all'una e trenta un camion ha travolto un ciclista lungo la Statale Appia. Lo scontro è avvenuto al km 12 della variante Appia, non lontano dal viadotto sul Garigliano. L'impatto è stato violento, l'autista del camion si è fermato immediatamente a prestare soccorso. Sul posto sono arrivati carabinieri e 118, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri.