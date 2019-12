“Buon compleanno Latina”, una tre giorni dedicata alla città, alla sua storia e alle sue risorse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La V edizione di “Buon Compleanno Latina” al via domani, a 87 anni dalla fondazione della città. La manifestazione, organizzata dall’associazione Minerva, durerà tre giorni, fino a venerdì, nella splendida cornice di Palazzo M.Oggi alle 18, si apre con il Concerto di Natale delle Arpe di Orfeo del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, diretti dalla professoressa Lucia Bova. A seguire, alle 19, inaugurazione della mostra fotografica DEbuilding di Caterina Marchionne e della mostra fotografica i borghi dell’Agro Pontino di Luca Falzarano, quindi brindisi per il compleanno di Latina accompagnato da un percorso enogastronomico.Giovedì “Latina inclusiva: i bambini sono tutti speciali”, giornata dedicata al tema dell’inclusione. Si inizia alle 17 con l’Associazione Mondo Disabili Future Onlus che organizzerà un laboratorio creativo e di riciclo con lo scopo di fare interagire tra loro i bambini; seguirà una piccola esposizione di alcuni lavoretti ad opera dei bambini dell’associazione.Riability e-Children: laboratorio di potenziamento, attraverso l’utilizzo dei Lego si fa una terapia di gioco collaborativa nella quale i bambini lavorano insieme per costruire dei modelli Lego; a seguire presentazione della Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa). Lo scopo di questa metodologia è quello di integrare le diverse modalità di intervento riabilitativo con obiettivi volti ad incrementare le opportunità comunicative.Mal leggo: presentazione del sito per ricercare e contattare diversi tipi di professionisti specializzati in Dsa nel proprio territorio.Tre mamme per amiche: lo staff dell’associazione allestirà uno spazio dedicato ai bebè, con tappeti, cuscini e giochi di legno e una serie di laboratori per coinvolgere bambini e genitori.Astrolabio: la tangoterapia. Previste tre esibizioni del corpo di ballo che sperimenta la tangoterapia nelle persone con disabilità.Venerdì alle 17.30 ci sarà la presentazione del libro di Luca Falzarano “Battaglie e borghi”; alle 18.30 Tavola rotonda sul “Marketing territoriale, una leva per lo sviluppo dei borghi”. Un incontro promosso dalla Consulta per i borghi di Latina. Saranno presenti i referenti dei borghi che animeranno il dibattito sulla storia dei borghi e sulle proposte utili a riportare i borghi al centro del sistema comunale.«Anche quest’anno sono sinceramente orgogliosa - spiega il Presidente dell’associazione Minerva, Annalisa Muzio - di aver organizzato tre giorni di eventi pieni di attività e appuntamenti per festeggiare il compleanno della nostra città. Ringrazio, oltre tutti i nostri sponsor, tutte le associazioni che, per il 19 dicembre, si sono messe a disposizione per realizzare un’intera giornata dedicata all’inclusività, tema che non manca mai in tutte le manifestazioni che organizziamo».