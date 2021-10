Latina, minaccia i clienti della zona pub e aggredisce i poliziotti: arrestato

Venerdì 22 Ottobre 2021, 13:08

E' accusato di oltraggio, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Stefano Primitivo, 48enne di Latina già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella serata di ieri, 21 ottobre, in zona pub. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un uomo che stava minacciando alcuni ragazzi davanti ai locali della movida. I poliziotti hanno cercato di contenerlo ma il 48enne ha reagito con violenza aggredendoli e cercando di colpirli con calci e pugni. Con l'ausilio di un secondo equipaggio è stato poi bloccato e portato negli uffici della questura, dove ha ancora assalito gli operatori. Per Primitivo dunque è scattato l'arresto.