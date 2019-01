Latina, migliaia di persone in piazza per la befana dei Vigili del fuoco

Piazza del Popolo piena per la discesa della Befana dei vigili del fuoco di Latina. La manifestazione è stata organizzata dal nucleo SAF del comando provinciale ed ha attirato tantissime persone. L'ombra gigantesca di una befana era proiettata sulla torre civica del Comune e poi è apparsa per fare il suo spettacolo, poco dopo le 18. Tanto divertimento e caramelle per tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA