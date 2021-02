Cadono pezzi di intonaco dal mercato coperto a Latina, arrivano i vigili del fuoco

Cadono pezzi di intonaco dal mercato coperto di Latina chiuso ormai da anni. In via don Morosini sono arrivati nel pomeriggio i vigili del fuoco che allertati da alcune segnalazioni hanno verificato la situazione e chiesto al Comune di transennare la zona e mettere in sicurezza al più presto la struttura. L'intervento è scattato nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco hanno utilizzato una piattaforma aerea per verificare la situazione del perimetro esterno dell'edificio ammalorato in più punti da cui si erano staccati dei pezzi di intonaco. Maesi fa, come si ricorderà il terrazzo superiore della struttura era rimasto allagato e le infiltrazioni d'acqua hanno danneggiato i muri esterni della struttura. Sul posto in attesa dell'arrivo dei tecnici del Comune è arrivata una pattuglia dei vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: 17:28

