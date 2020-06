La musica e il calcio lo hanno ispirato, strade parallele che ad un certo punto, si sono intersecate permettendogli di diventare un mental coach di successo. La storia del pontino Davide Paccassoni è quella di un ragazzo che ha saputo tramutare una passione in un lavoro.

Da sempre abituato a motivare, a suonare e cantare con il gruppo Nexuno, a provarci fino in fondo, il professionista pontino oggi è divenuto un punto di riferimento nel suo settore. Un allenatore mentale che, nel periodo della pandemia, ha avuto modo di aiutare sportivi e imprenditori in una fase delicata. «Abbiamo attraversato un grave momento di crisi, il mio compito è stato e continua ad essere quello di creare una nuova opportunità. A causa dell’emergenza pandemica ci si è ritrovati ad un bivio: c’è chi si è fermato e chi ha affrontato la propria problematica spostando il focus sull’aspettativa. Non bisogna essere schiavi degli eventi, ma dominarli, prendere l’iniziativa per pianificare qualcosa di solido». Spesso si confonde l’attività di un mental coach da quella di uno psicologo. Paccassoni spiega la differenza: «Chi richiede l’ausilio di allenatore mentale non ha un problema, vuole semplicemente sprigionare una dote che fatica ad emergere. Capita a tutti un momento poco positivo, a me è richiesto il compito di tirare fuori le risorse che ognuno ha, spesso non essendone consapevole».

IL TEAM

Ha iniziato il suo percorso professionale nel 2015, ma da tempo aveva capito di poter intraprendere questa carriera: «Quando giocavo a calcio a 5 mi piaceva scrivere sui social delle frasi motivazionali, ho iniziato a documentarmi a studiare e così è iniziato tutto. Ho a che fare con giocatori professionisti e dilettanti, oltre a dirigenti di aziende. Mi divido tra sport e business, ma dedico del tempo anche alla formazione di ragazzi che sognano di diventare mental coach». Il suo team diventa sempre più grande, ne fanno parte Silvia De Luca, Zandalee Boschi Pennacchio, Nicole Di Schiavi, Ivan Rango, Antonella Libbi, Simone Rossi, Simona Cianiello, Stefano Rocco, Roberto Bani e Veronica Barducci.

SOSTEGNO IMPORTANTE

Sono due le qualità che contraddistinguono il profilo di un bravo educatore: «Occorre essere un portatore sano di soluzioni e un esperto di risultati - confida il 43enne di Latina -. Unendo queste due componenti è possibile dare un reale sostegno a chi ne ha bisogno». Un contributo di cui, ai tempi del Macir Cisterna, Paccassoni avrebbe assolutamente necessitato: «Giocavo in attacco e ho fatto il mio esordio in prima squadra che ero ancora molto giovane. Avevo delle qualità, ma anche dei timori che non mi hanno permesso di fare un ulteriore passo in avanti. Credo che con l’aiuto di un mental coach avrei potuto sicuramente migliorare le mie prestazioni e magari fare più strada nel calcio».

