Medici libero professionisti, mail dall'Ordine per la vaccinazione anti Covid

L'Ordine dei medici di Latina invierà un messaggio di posta certificata agli iscritti che svolgono attività libero professionale in ambito privato con «le istruzioni sulle modalità con le quali manifestare la volontà di sottoporsi alla vaccinazione».

Ai medici «sarà fornito un link per accedere ad una piattaforma nella quale inserire i dati che l’Ordine invierà poi alla Regione Lazio. Tra le informazioni richiesta dalla Regione c’è anche il codice di avviamento postale che consente di attribuire il medico al Distretto della Asl che curerà la vaccinazione».

A comunicare gli appuntamenti sarà poi la stessa Asl. I medici libero professionisti che operano in provincia di Latina ma non sono iscritti all'Ordine pontino dovranno comunicare via Pec la volontà di essere vaccinati poiché in possesso di un domicilio professionale nel territorio pontino.

