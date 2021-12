Latina, medici e farmacisti denunciati: lavoravano senza vaccino anticovid

Raffica di denunce e segnalazioni da parte dei carabinieri del Nas per una serie di controlli eseguiti nella provincia di Latina sul personale sanitario.

In ventotto ispezioni, sono stati denunciati in dieci tra medici e farmacisti per aver esercitato abusivamente l’attività professionale, malgrado fossero stati sospesi per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Ed in più, sono stati segnalati cinque sanitari all’Asl di competenza per l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.