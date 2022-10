Latina, il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva: a Maria Nasso il premio “Extra cuoca”

Al Premio nazionale “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva” è stata premiata Maria Nasso, cuoca professionista di Latina che ha ricevuto il riconoscimento alla seconda edizione del concorso. Per le ricette in gara sono stati usati gli oli extravergine di oliva finalisti dell’Ercole Olivario 2022. Maria Nasso, cuoca del ristorante L’Oca di Cisterna di Latina, si è aggiudicata il premio come seconda classificata per la sezione secondi piatti con la ricetta “Lucrezia Borgia: volo da Sermoneta a Ninfa” per la quale ha utilizzato l’olio Verdemare dell’Azienda Agricola Cosmo Di Russo. Il Premio nazionale si è tenuto al centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria.