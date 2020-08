Ragazzo muore in mare al Lido di Latina

Al termine di un drammatico tentativo di salvataggio al Lido di Latina è morto un ragazzo di 22 anni. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo sulla spiaggia nei pressi dello stabilimento Tortuga. Sono stati momenti drammatici. I pattini dei bagnini di salvataggio erano usciti in mare dopo la richiesta di aiuto per soccorrere una persona che stava affogando. Sul posto è arrivato anche l'elicottero del 118 che dopo aver tentato di atterrare in spiaggia ha optato per un terreno alle spalle della lungomare. Il giovane è stato ripescato dalle onde a 50 metri da riva. Il mare oggi è mosso, ma in quel punto l'acqua non è alta. Sono stati minuti drammatici perché i soccorritori non riuscivano a individuarlo, poi, dopo essere stato issato sul bagnino il ragazzo è stato portato a riva dove per lunghissimi minuti i sanitari hanno cercato rianimarlo, ma la situazione era disperata e il giovane è morto. Il fatto è accaduto in un tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti Tortuga e Piccola Duna.

Ultimo aggiornamento: 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA