Latina, manda in frantumi la vetrina di un pub per rubare: immortalato dalle telecamere e denunciato

Ha sfondato la vetrata di un pub in via Neghelli, a Latina, e una volta all'interno ha portato via circa 200 euro dalla cassa e un cellulare. L'episodio è avvenuto all'alba del 13 maggio scorso. I poliziotti della squadra volante hanno immediatamente avviato le indagini e grazie ai rilievi della polizia scientifica e alle immagini delle telecamere installate nelle immediate vicinanze del locale, è stato possibile individuare il responsabile.

Al termine delle indagini la questura ha denunciato in stato di libertà un ragazzo di nazionalità tunisina di 19 anni, accusato di furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA