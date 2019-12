Latina, paura in centro: cade un grosso pino nel parcheggio di via Emanuele Filiberto

Paura nel parcheggio tra via Emanuele Filiberto e il piazza Celli, in pieno centro a Latina, a un passo dagli uffici della Asl e dalla sede dell'Inps, dove un grosso pino è caduto. E' l'ennesimo caso di piante che crollano nel Capoluogo ma un po' ovunque in provincia, determinando un grosso pericolo per l'incolumità. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma la pianta caduta è veramente di enormi dimensioni, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA