Maltempo in arrivo, domani allerta gialla per temporali. L'avviso della protezione civile

Allerta meteorologica per domani, 16 luglio. Lo ha reso noto il Centro funzionale regionale di protezione civile riferendo dell'emissione di «avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, venerdì 16 luglio 2021, e per le successive 9-12 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati». Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.