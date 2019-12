Latina, tromba d'aria: il Comune chiede lo stato di calamità naturale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giunta comunale di Latina ha approvato la delibera di richiesta di stato di calamità naturale in seguito alla tromba d'aria di due settimane fa, mentre continuano a delinearsi in maniera più precisa i danni provocati dall'evento atmosferico. È il caso, tra gli altri, numerosi tra case private e attività produttive, di uno dei primi e più importanti impianti di piante di melograno della provincia, nato nel 2015 e situato proprio tra il Villaggio giornalisti (il punto più colpito) e la via Litoranea: 3,2 ettari di estensione, con 1.700 piante, di cui «circa un migliaio sono state strappate ala radice dalla tromba d'aria», afferma la titolare, Donatella Cobalchin, secondo cui «i danni si iniziano a vedere ora, con le piante che via via iniziano a essiccarsi. Sono oltre due ettari quelli danneggiati».Con la richiesta di stato di calamità, i cittadini potranno chiedere risarcimenti. Una procedura, quella approvata dalla giunta giovedì, che attiva la specifica richiesta di attivazione, rivolta alla Regione. I cittadini che hanno subito danni possono scaricare i modelli di richiesta di risarcimento dal sito web del Comune. Da domani sarà possibile protocollarle presso il servizio Ambiente di via Cervone 2. Il Comune ricorda che l'area interessata dalla tromba d'aria è quella del Villaggio dei Giornalisti, strada Casalina Sud e strada Casalina Nord fino alla strada Cerreto Alto.