Malore al parco acquatico, giovane soccorso con l'eliambulanza

Domenica 27 Giugno 2021, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 16:05

Un giovane è stato soccorso al parco acquatico "Miami beach" di Latina a seguito di un malore. A dare l'allarme sono stati i titolari della struttura alle porte della città. La centrale operativa dell'Ares 118 ha inviato sia l'ambulanza, sia l'elicottero temendo si trattasse di un infarto.

Il giovane, che era insieme ad altri amici, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" ma secondo le prime informazioni non si tratterebbe, per fortuna, di un arresto cardiocircolatorio.