Latina, mafia e gioco d'azzardo: arresti e sequestri di affiliati al clan della Sacra Corona Unita

La Procura e la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce hanno dato il via all'esecuzione di 10 arresti e a sequestri di beni per 7 milioni di euro in diverse città tra le quali Latina, Frosinone, Lecce, Brindisi, Taranto e a San Marino nei confronti di persone ritenute appartenenti a una organizzazione criminale affiliata al clan Coluccia della Sacra Corona Unita.



L'indagine ha messo in luce estorsioni, truffe informatiche e gioco d'azzardo, in una organizzazione che secondo gli investigatori è in grado di imporre con metodo mafioso l'avvio, la gestione e il controllo del mercato del "gaming", gioco legale e illegale.