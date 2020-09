Lutto nel mondo dell'informazione pontina, morto il tecnico radio-tv Gianfranco Patrizi

Si è spento dopo una breve malattia, all’Hospice dell’ospedale San Marco di Latina, Gianfraco Patrizi, aveva 68 anni. Nel mondo dell’informazione lo ricordiamo tutti con la telecamera in spalla, dagli inizi a Telelazio fino a quando - con il service Rai - in provincia di Latina girava le immagini dei fatti di cronaca più importanti o era presente alle conferenze stampa. Da anni collaborava nel gruppo radiofonico Mondo Radio che gestisce a Latina Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Di lui si possono dire poche e semplice parole: meticoloso, affidabile, un perfezionista. Così lo ricordano tutti quelli che l’hanno conosciuto, sia nella vita privata che sul lavoro. Tutti i colleghi lo ricordano per la sua forza di volontà nell’affrontare il lavoro quotidiano, ma anche lo straordinario sui ripetitori, sempre in prima linea. Sempre riservato, ma pieno di spirito di iniziativa, una malattia scoperta di recente l’ha portato via in poche settimane, nello sgomento di tutti, familiari, colleghi e amici. Accanto a lui gli affetti più cari che non l’hanno mai lasciato solo in questi ultimi difficili momenti. Tutti potranno salutarlo domani - venerdì 4 settembre - nella Chiesa del Sacro Cuore di Latina alle 15,30

Vedi anche > Lutto nel giornalismo di Latina, è morto Luigi Cardarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA