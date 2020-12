Lutto nel mondo dell'informazione, morto per infarto operatore di Lazio Tv

E' morto la notte scorsa, stroncato da un infarto a soli 44 anni, Vincenzo Immordino, a lungo operatore dell'emittente Lazio Tv come cameraman oltre a essere un agente di commercio molto noto a Latina e in provincia. Si è sentito male in casa e i soccorsi, purtroppo, sono stati vani. All'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Le esequie sono in programma domani alle 15,30 nella chiesa di Santa Rita.

