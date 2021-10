Rischia di soffocare al ristorante, uomo salvato dai soccorritori del 118

Domenica 3 Ottobre 2021, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 09:53

Paura ieri sera, sabato 2 ottobre, in un ristorante al Lido di Latina, dove un avventore ha rischiato di soffocare dopo avere ingerito del cibo. Prima i tentativi delle persone con le quali era a cena che si sono accorte della gravità della situazione, poi il provvidenziale arrivo del personale dell'Ares 118 intervenuto con ambulanza e auto medica.

All'uomo è stata praticata la manovra nota come di Heimlich, quindi è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" considerato che aveva perso conoscenza. Se l'è vista brutta ma per fortuna è fuori pericolo.