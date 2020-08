Allerta meteo sul Lazio, temporale in arrivo: le immagini scattate al Lido di Latina

Ultimo aggiornamento: 15:56

Allerta meteo nel Lazio, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, e per le successive 18/24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale, specie sui settori orientali, in estensione ai settori meridionali per domani.A giudicare da questi ultimi minuti il maltempo è in arrivo, cielo all'improvviso scuro e dal mare nubi preoccupanti. Ecco le foto scattate pochi minuti fa al Lido di Latina.La tromba d'aria marina