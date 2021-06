"Letture al tramonto", alla scoperta di fascino e miti dell'Agro pontino

Martedì 29 Giugno 2021, 12:29

Ha avuto inizio giovedì 24 giugno con lo scrittore Pierluigi Felli e il suo libro “Camerata addio” la rassegna letteraria “Letture al tramonto”, nello splendido scenario dello stabilimento Appeal Double View al lido di Latina, tra il lago di Fogliano e il mare.

La rassegna organizzata da “Appeal” in collaborazione con la casa editrice “Atlantide” diretta da Dario Petti, si snoderà fino ai primi di settembre, il filo conduttore è il territorio pontino, da far conoscere e scoprire a turisti e “locali”, la stessa motivazione che ha spinto l’imprenditore Giuseppe Pastore a fare di “Appeal” un affascinante luogo di incontro tra natura e cultura. Il prossimo appuntamento è per giovedì 1 luglio alle 19 con il libro di Marco Mastroleo “Storie di pietra ed acqua. La preistoria nell’agro pontino”, un viaggio nel tempo più remoto della terra pontina con lo sguardo diretto verso il promontorio del Circeo, ben visibile dallo stabilimento, e che i presenti potranno meglio conoscere nella sua importanza storica oltre che naturalistica. Ad affiancare l’autore sarà il paleontologo Stefano Panigutti, scopritore nel 2015 a Rio Martino delle orme di un dinosauro qui vissuto 110 milioni di anni fa, un incontro adatto anche ai bambini per le modalità divulgative scelte dai due oratori.

APPROFONDIMENTI LATINA "Questo piatto di grano", venerdì presentazione...

La rassegna avrà il suo momento clou l’8 luglio con la presentazione del libro di Antonio Pennacchi, “La strada del mare” e ad intervistare il premio Strega sarà il direttore di Latina oggi, Alessandro Panigutti. Altri appuntamenti saranno il 15.7 “Viaggi nell’agro pontino. Vita vitis vinum” di Antonio Scarsella e Mauro D’Arcangeli; il 22.7 “The Lake” di Giusto Senese; il 29.7 “Il Cunsolo” di Floriana Giancotti; il 5.8 “Con gli occhi di una donna. Lelia Caetani storia di una principessa” di Clementina Corbi; il 12.8 “Ninfa eterna metafora del tempo sospeso. Il giardino segreto di donna Lelia” di Alessandra Corvi; il 19.8 “Api Days. Viaggio nella fabbrica del miele” Marco Mastroleo, infine il 26.8 “Pragma” Alessandro Reale.

​