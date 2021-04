"A spasso con Ettore", viaggio nella storia per gli studenti della provincia

Edizione digitale dell’evento rivolto agli alunni delle scuole primarie della Provincia di Latina, dal titolo: “A spasso con Ettore, alla scoperta del patrimonio artistico del nostro Paese”. L’iniziativa del centro commerciale Aprilia 2 segue il percorso raccontato nel libro della storica dell’arte Camilla Anselmi, illustrato da Valentina Fontana, “Ettore, il riccio viaggiatore. Un’avventura a Torino”, edito da Scalpendi. Attraverso le pagine che raccontano la storia di Ettore l’autrice si è posta l’obiettivo di educare al patrimonio storico-artistico italiano le future generazioni e valorizzare la bellezza delle città d’arte italiane attraverso una storia di fantasia che possa incuriosire i giovanissimi.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Tre webinar per spiegare come accedere ai superbonus in edilizia LATINA Covid, l'andamento dei contagi a Latina nell'ultima settimana...

Il Progetto didattico- educativo, che si configura ormai come l’annuale appuntamento di Aprilia2, ideato per trasmettere nozioni di storia dell’arte fin dall’infanzia e stimolare nei bambini l’apprendimento e le conoscenze dei monumenti che li circondano, torna nelle Scuole in forma “digitale”, attraverso la proiezione di video mirati ad illustrare ai bambini i principali monumenti della città di Torino.

Coinvolti nel progetto, che si svolge dal 26 Aprile al 2 Maggio, oltre 700 alunni di 6 Istituti Comprensivi e 12 Scuole Primarie del territorio, ai quali verrà consegnato gratuitamente il libro. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Aprilia.

Ultimo aggiornamento: 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA