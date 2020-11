Latina, le scuse di Casati a Simeone: «Momento di grande stress, sono andato oltre il ragionevole»

Arrivano le scuse dopo la polemica feroce tra il presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, Giuseppe Simeone, e il manager della Asl di Latina Giorgio Casati.

«In merito alla vicenda dei messaggi riportati dalla chat privata utilizzata per coordinare gli sforzi dei nostri operatori per fronteggiare l’attuale situazione di crisi - ha appena comunicato il dottor Casati - riguardanti alcune battute sulla visita ispettiva che sarebbe avvenuta nella giornata successiva da parte dell’On. Simeone e dell’On. Tripodi, ritengo necessario formulare pubblicamente le mie profonde scuse per essere andato oltre il ragionevole».

Le scuse arrivano dopo un confronto telefonico avvenuto questa mattina tra lo stesso Casati e l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Ho chiamato stamani il Direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati - ha detto D'Amato dopo la telefonata - rappresentandogli lo sconcerto e l’assoluta inopportunità dei messaggi inviati in relazione alla visita del Presidente della Commissione Sanità, Giuseppe Simeone. Neanche una fase di forte stress, come quella attuale, può giustificare questo atteggiamento. Ho chiesto al Direttore di formulare le proprie scuse. In questa emergenza abbiamo bisogno della massima coesione tra tutte le componenti istituzionali».

E' in quest'ottica che sono arrivate le scuse di Casati. «Purtroppo ciò è avvenuto in un momento di particolare stress lavorativo - chiarisce il direttore generale della Asl pontina - che vede questa Azienda sistematicamente impegnata sul fronte del contrasto alla pandemia da COVID che dura oramai, in modo ininterrotto, da 9 mesi. In questa situazione la chat è spesso utilizzata, oltre che per le attività di coordinamento, come luogo di sfogo dove si creano momenti di carattere “goliardico” che in nessun modo devono essere confusi con il desiderio reale di augurare qualcosa di negativo ad altre persone, e questa non è mai stata certamente la mia intenzione».

Tutto era nato dai commenti fatti in una chat privata tra addetti ai lavori della Asl di Latina alla vigilia della «visita ispettiva» annunciata e poi fatta da Giuseppe Simeone e Orlando Tripodi al Goretti ritenendo «insufficienti le risposte date dalla Asl di Latina» a fronte dell'emergenza covid. Quei commenti - effettivamente infelici - sono stati divulgati da uno dei destinatari (all'insaputa degli altri partecipanti alla chat e tradendo la loro fiducia) allo stesso Simeone e resi di pubblico dominio dal politico durante la conferenza stampa alla fine della visita al Goretti.

