«La situazione attuale è di Abc è sotto controllo, i cittadini possono stare tranquilli: a fine anno i conti saranno in ordine e non sarà necessario aumentare la tariffa». Lo ha detto ieri il presidente dell’Azienda Beni Comuni, Demetrio De Stefano, per mettere fine alle voci e alle accuse che si trascinano da giorni. Lo ha ribadito anche il sindaco Damiano Coletta: «Sono assolutamente tranquillo rispetto a quanto avverrà. L’azienda speciale è stata una scelta coraggiosa ma non incosciente. E’ un progetto pilota per tutto il territorio che consentirà a Latina di recuperare il terreno perduto negli ultimi dieci anni. Due gli obiettivi che si pone Abc da qui alla fine dell'anno: aumentare la percentuale di raccolta differenziata e l’educazione civica - ha detto il sindaco - perché il cittadino sia attore e interprete della gestione dei rifiuti sempre nell’ottica del bene comune».



Le difficoltà

Il punto di partenza però è inferiore alle aspettative. «La città non è pulita come vorremmo - ha ammesso il presidente di ABC Demetrio de Stefano -, ma abbiamo ampi margini di miglioramento. L’azienda non è in perdita ed entro la fine dell’anno le proiezioni ci parlano di pareggio di bilancio. Posso anticipare che con la ri-articolazione del Piano economico finanziario non ci saranno aumenti in bolletta per i cittadini, anzi nel 2019 avremo anche una riduzione della tariffa». Difficile al momento quantificarla, perché sono troppe le variabili in gioco. «Vi possiamo solo dire che ogni punto di aumento della differenziata significa una riduzione di conferimenti agli impianti di Tmb nell’ordine di milioni di euro», ha chiosato l’assessore all’Ambiente Roberto Lessio.



Gli obiettivi

Ma per arrivarci molto c’è da fare visto che attualmente siamo al 25%. «All’interno delle dinamiche economico-finanziarie dobbiamo puntare al miglioramento di mezzi e personale - ha detto De Stefano - Non c’è assolutamente nessuna emergenza, ed entro ottobre faremo partire il porta a porta a Latina Scalo». Ciò sarà possibile con un’apertura di credito presso una banca di circa un milione di euro che serviranno per acquistare le attrezzature (ovvero i bidoncini) e i nuovi mezzi.



Il nuovo direttore generale

A settembre arriverà anche un nuovo direttore generale. «L’attuale dg Michele Bernardini ha scelto di riavvicinarsi a casa - ha detto De Stefano - ma per la sostituzione ci siamo già attivati. Il cda ha deciso di far scorrere la graduatoria fino a coloro che avevano totalizzato un punteggio di 90/100». E cioé al secondo e terzo in graduatoria, ovvero Raphael Rossi e Silvio Ascoli, rispettivamente direttori della Formia Ambiente e della ligure Finale Ambiente. Sarà quest’ultimo il successore di Bernardini, visto che Rossi aveva chiesto di poter mantenere almeno per un periodo il doppio incarico a Latina e a Formia. Ascoli verrà presentato all’inizio di settembre.



