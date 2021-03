Latina, ladro muore durante la fuga, dopo la caduta da 3 metri d'altezza. I complici lo abbandonano e scappano

Un uomo è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa tre metri. Secondo una prima ricostruzione era insieme ad altri due-tre complici e stava compiendo un furto in abitazione, quando sono rientrati i proprietari che li hanno scoperti. A quel punto i ladri hanno provato a fuggire ma uno di loro è caduto. L'episodio è avvenuto a Latina, in via Trasversale.

L'allarme

Appena ricevuto l'allarme è partito l'intervento dei sanitari dell'Ares 118 che hanno fatto intervenire anche l'elicottero, ma purtroppo per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

I rilievi sono in corso da parte della Polizia di Stato che sta cercando anche di rintracciare i complici del ladro.

