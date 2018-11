Latina, ladri in fuga in via delle Congiunte: lasciano auto e slot rubata

Furto sventato nella notte a Latina, in via Congiunte Destre. Una banda di ladri, composta da almeno quattro persone, è entrata in azione e ha colpito una stazione di servizio lungo la strada. Da qui i ladri sono riusciti ad entrare in un bar adiacente dove hanno portato via una delle slot presenti.

L'allarme ha però richiamato la vigilanza privata. Poco prima delle 5 una pattuglia della squadra volante è arrivata sul posto, ma la banda si era già data alla fuga abbandonando nel piazzale l'auto utilizzata per il colpo con all'interno la slot machine appena rubata. La vettura, una Mercedes Classe A, è risultata rubata nelle scorse settimane a Sabaudia. Indagini in corso da parte della polizia per rintracciare i responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA