Evade dai domiciliari e torna a rubare dopo meno di 24 ore, ladra arrestata di nuovo

L'avevano arrestata ieri, 5 gennaio, per il furto in un negozio e messa ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Questa mattia la donna, 34 anni, ben nota alle forze dell'ordine, ha lasciato la sua casa ed è tornata a rubare. Stavolta presso il centro commerciale di Latina Fiori, dove si era recata facendo furtivamente incetta di creme e cosmetici.

I poliziotti, intervenuti su segnalazione della sala operativa, raggiungevano il centro commerciale dove la donna era stata fermata dagli addetti alla sicurezza, perché sorpresa a rubare.

Agli agenti di Polizia quindi, altro non rimaneva che condurre nuovamente la donna presso gli uffici della squadra Volante. Il magistrato di turno ha disposto che la ladra seriale, stavolta, resti nelle camere di sicurezza in attesa del duplice processo per furto aggravato. Si cerca ancora, invece, il complice del furto di ieri

