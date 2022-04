Latina, con la salvezza in tasca tutto sui play off

Per una domenica il Latina starà a guardare in attesa di risultati positivi sugli altri campi in ottica play off. Sì, perché la salvezza è già stata conquista matematicamente anche se i nerazzurri dovessero perdere le ultime due gare.

Con il Catania escluso dal campionato, si procederà direttamente alla disputa dei play off. Ma qui entra in gioco il fattore punteggio. Se dalla penultima alla quint'ultina ci fossero più di otto punti di distanza, la penultima classificata retrocederebbe direttamente in tra i Dilettanti. Per il Latina dunque nessun problema, anche se la Vibonese dovesse vincere tutti gli incontri arriverebbe a undici punti di distanza. La concentrazione dei pontini resta tutta sulla conquista dei play off. Battendo Monopoli e Monterosi si può sperare, un risultato che darebbe ulteriore prestigio alla stagione dei nerazzurri.