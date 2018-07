Latina, la Finanza trova 80 chili di cocaina a casa di Luigi Ciarelli

di Vittorio Buongiorno

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Latina ottanta chili di cocaina nel giardino di Luigi Ciarelli, il fratello minore di Carmine Ciarelli, capo dell'omonimo clan di etnia rom. La cocaina era arrivata in Italia in un container proveniente dal sudamerica. La droga era sbarcata nel porto di Livorno dove era stata individuata dall'ufficio delle dogane e dai militari della Finanza. A quel punto gli investigatori nel tentativo di smascherare i destinatari avevano deciso di richiudere il container seguendone gli spostamenti. Grazie ai rilevatori posizionati nel container la droga è stata ritrovata a Latina dai militari della Finanza di Latina e di Livorno ancora contenuta nelle intercapedini del container che nel frattempo era stato fatto a pezzi e nascosta nel giardino della casa in cui Ciarelli si trovava agli arresti domiciliari. La droga che sul mercato avrebbe fruttato 19 milioni di euro è stata squestrata. Tre le persone arrestate.



Dalle prime ore della mattina, i militari del comando provinciale di Livorno, coordinati dalla procura della

Repubblica labronica, stanno dando esecuzione, con la collaborazione di finanzieri anche dei comandi provinciali di Roma (tra i quali taluni in forza al gruppo investigativo criminalità organizzata del nucleo di polizia economico Finanziaria della capitale) e di Latina, complessivamente a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere - emesse dal gip Marco Sacquegna - nei confronti di altrettante persone, a vario titolo indagati per i reati di traffico di sostanze stupefacenti e sostituzione di persona, anche mediante documenti di identificazione contraffatti.



Tra i destinatari del provvedimento cautelare figura Luigi Ciarelli, fratello del capo clan operante nella zona pontina, con numerosi precedenti penali e di polizia "connessi - spiegano i finanzieri - a rapine, usura, detenzione di armi, ricettazione, plurime violazioni delle misure di prevenzione". Ulteriori attività investigative saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa congiunta che si terrà questa mattina presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno.

